Y, en tercer término, si bien la relación deuda/PBI es muy utilizada por mis colegas economistas, francamente no comparto la validez de ese ratio. La deuda es un stock y el PBI un flujo anual, con lo cual ese dato no me dice nada. Para que se entienda mejor, supongamos que tengo una deuda hipotecaria que vence a lo largo de 20 años (stock de deuda) y divido ese stock por mis ingresos de un año (PBI). ¿Qué me dice esa cuenta? Nada. Es una cuenta, a mi juicio, mal hecha.