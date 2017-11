En este caso, no se trataría ya del veto o la prohibición al peronismo para competir sino de la profundidad de las crisis económicas y su impacto sobre el partido alternativo al peronismo como fue históricamente el radicalismo. No casualmente, en el caso de que el presidente Mauricio Macri concluya normalmente en el 2019, sería la primera vez desde 1928 que un gobierno que no sea peronista o militar lo logra. Ello ha creado la percepción más que arraigada y difundida, desde charlas de café hasta fiestas familiares, artículos periodísticos y aun académicos, sobre la necesidad de un gobierno peronista para al menos tener espacios o treguas de gobernabilidad de mediano plazo. Los 10 años de menemismo y los 12 de kirchnerismo son un reflejo de ello contra los 5 años y algunos meses de Raúl Alfonsín y los 2 de Fernando de La Rúa.