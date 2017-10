Según un estudio que Google encargó a Provokers, 6 de cada 10 argentinos consideran que es esencial que los negocios y los profesionales tengan su propio sitio web. Sin embargo, el 48% de las pymes en Argentina aún no cuenta con uno y las dos causas principales son el costo y la falta de tiempo para desarrollarlo. Para los negocios, no estar presentes cuando sus clientes están buscando información en línea significa perder una enorme oportunidad. Estar en la web no sólo atrae más clientes sino que también valida la trayectoria de un comercio o un profesional y lo hace más confiable. Los números hablan por sí solos: el 74% de los argentinos asocia un negocio bien establecido con uno que tiene sitio web, pero, por sobre todo, los negocios y los profesionales que tienen un sitio web son considerados dos veces más confiables.