Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 3 de agosto

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 5,85 reales brasileños, experimentando una disminución del -0,12% en comparación con el precio de cierre anterior de 5,86 reales brasileños, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,52%, aunque su variación interanual muestra una bajada del -8,25%.

El euro a real brasileño ha registrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando un descenso continuo por primera vez en un periodo sostenido. La volatilidad actual se sitúa en 6,23%, muy por debajo de la volatilidad de referencia del 10,75%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el tipo de cambio.

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