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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 3 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 7,62 quetzales, lo que representa una disminución del -0,08% frente al precio de cierre anterior de 7,62 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,23%, mientras que, en términos interanuales, su variación se sitúa en el 1,89%.

El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia negativa durante el último día. Con una volatilidad actual del 13,39%, que es inferior a la volatilidad de referencia del 20,2%, el mercado se presenta relativamente estable.

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