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Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 3 de agosto

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el euro cotiza a 1,62 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que en la sesión previa con una ligera variación porcentual de 0,06%, según reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,73%, mientras que su evolución interanual muestra una bajada del 0,36%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos ocho días frente al dólar canadiense, reflejando un incremento sostenido en su valor. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en un 1,63%, muy por debajo de la volatilidad de referencia del 4,44%, lo que indica una estabilidad en el mercado de divisas.

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