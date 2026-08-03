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Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 3 de agosto

La moneda europea experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 8,78 quetzales, mostrando una disminución del 0,32% respecto al precio de cierre anterior de 8,81 quetzales. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 3,48%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,08%.

El tipo de cambio entre el euro y el quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una baja continua en su valor.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 14,72%, notablemente inferior a la volatilidad de referencia del 20,22%, lo que indica una fase de estabilidad en este mercado.

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