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Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 16 de julio

La moneda europea presenta un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el euro cotiza en promedio a 8,73 quetzales, lo que representa un incremento del 2,51% respecto al precio de cierre anterior de 8,51 quetzales, según reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 2,42%, aunque a nivel interanual su valor ha experimentado una bajada del 2,87%.

El par euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando un incremento en su valor. Actualmente, la volatilidad se sitúa en 23,82%, superando la volatilidad de referencia del 20,25%, lo que indica un nivel de inestabilidad en el mercado cambiario.

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