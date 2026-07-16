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Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 16 de julio

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza a 7,62 quetzales, lo que representa un incremento del 2,25% con respecto al precio de cierre anterior de 7,45 quetzales, según la fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 2,25%, aunque su variación interanual se mantiene en un descenso del -0,5%.

El tipo de cambio del dólar a quetzal ha presentado una tendencia positiva en los últimos días, consolidándose con un día consecutivo de alza. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en un 24,32%, superior a la volatilidad de referencia del 20,22%, lo que indica un aumento en la inestabilidad del mercado.

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