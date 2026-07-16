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Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 16 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,4 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la sesión previa, con una variación porcentual de -0,13%. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,94%, aunque su evolución interanual muestra un avance del 0,6%.

El dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos cuatro días, reflejando una presión a la baja en el tipo de cambio con el dólar estadounidense. La volatilidad actual se sitúa en 3,7%, inferior a la volatilidad de referencia del 4,09%, lo que indica una ligera estabilidad en el mercado cambiario.

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