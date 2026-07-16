Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 16 de julio

En el inicio de la jornada, el euro se cotiza a 1,61 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la sesión previa, pero con una variación porcentual del -0,27%. <i>Dow Jones</i>

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,65%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del 1,3%.

El tipo de cambio euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando su primer día consecutivo de caída. La volatilidad actual del 3,23% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 4,57%, lo que indica un período de relativa estabilidad en el mercado cambiario.

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