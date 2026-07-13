Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 13 de julio

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza a 1,41 dólares canadienses, reflejando una disminución del -0,13% en comparación con el precio de cierre anterior de 1,42. Dow Jones

El dólar estadounidense experimentó un descenso del 0,41% en la última semana, mientras que su evolución interanual refleja un avance del 2,34%.

El tipo de cambio del dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una persistente disminución. La volatilidad actual del 1,15% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 4,05%, lo cual sugiere una reciente estabilidad en el mercado cambiario.

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