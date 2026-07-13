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Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 13 de julio

La moneda europea experimentó una caída respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el euro se cotiza en promedio a 1,61 dólares canadienses, manteniéndose estable respecto al precio previo de 1,61, con una variación porcentual de -0,01% en comparación con la sesión anterior. Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del -0,39%, mientras que en términos interanuales, su valor se ha reducido en un -1,04%.

El tipo de cambio del euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días. La volatilidad actual del 2,09% es significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 4,55%, lo que sugiere un entorno de estabilidad en los movimientos del tipo de cambio.

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