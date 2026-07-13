Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 13 de julio

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 7,62 quetzales, manteniendo el mismo precio que la sesión previa, con una ligera variación porcentual del -0,1%. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,39%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,57%.

El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, consolidándose en esta caída tras un día de retroceso. La volatilidad actual se sitúa en 14,04%, inferior a la volatilidad de referencia de 20,27%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el tipo de cambio.

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