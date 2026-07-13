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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 13 de julio

La divisa estadounidense experimentó una caída en su valor respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 7,62 quetzales, manteniendo el mismo precio que la sesión previa, con una ligera variación porcentual del -0,1%. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,39%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,57%.

El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, consolidándose en esta caída tras un día de retroceso. La volatilidad actual se sitúa en 14,04%, inferior a la volatilidad de referencia de 20,27%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el tipo de cambio.

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