Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 13 de julio

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 8,7 quetzales, experimentando una variación positiva del 0,08% respecto al precio de cierre anterior de 8,69 quetzales, según informes de Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 2,18%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del -1,18%.

El euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos cuatro días, reflejando un interés creciente en la moneda europea.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 11,97%, considerablemente inferior a la volatilidad de referencia del 20,23%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.