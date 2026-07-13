Noticias

Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 13 de julio

La moneda europea registra un avance respecto a la jornada anterior

Guardar
Google icon
Imagen C2IGBYKT3RBGPMCJ7IBJB2O43M

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 8,7 quetzales, experimentando una variación positiva del 0,08% respecto al precio de cierre anterior de 8,69 quetzales, según informes de Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 2,18%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del -1,18%.

El euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos cuatro días, reflejando un interés creciente en la moneda europea.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 11,97%, considerablemente inferior a la volatilidad de referencia del 20,23%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

Temas Relacionados

Precio del euro en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 13 de julio

La moneda europea experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 13 de julio

Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 13 de julio

La divisa estadounidense experimentó una caída en su valor respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 13 de julio

Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 13 de julio

La divisa estadounidense experimentó un ligero retroceso respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 13 de julio

Precio del euro hoy en Panamá : cotización de apertura del 13 de julio

La moneda europea se ha mantenido estable respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Panamá : cotización de apertura del 13 de julio

Dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 13 de julio

La divisa estadounidense se ha mantenido estable respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 13 de julio