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Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 7 de julio

La moneda europea presenta un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 8,7 quetzales, lo que representa una variación del 1,96% frente al precio de cierre anterior de 8,53 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 2,44%, aunque su variación interanual muestra una caída del -0,5%.

El euro a quetzal guatemalteco mantiene una tendencia alcista por un día consecutivo, reflejando un movimiento positivo en el mercado de divisas.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 23,74%, por encima de la volatilidad de referencia del 20,32%, lo que sugiere una mayor inestabilidad en el corto plazo.

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