Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 7 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 1,62 dólares canadienses, reflejando una disminución del -0,39% en comparación con el precio de cierre anterior de 1,63 dólares canadienses, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,09%, aunque en términos interanuales ha experimentado una caída del -0,71%.

El euro ha mostrado una tendencia negativa frente al dólar canadiense durante los últimos días, marcando una caída en su valor por primera vez en una serie de días. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en un 3,57%, por debajo de la volatilidad de referencia del 4,61%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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