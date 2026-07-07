Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 7 de julio

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,62 quetzales, registrando un aumento del 2,16% respecto al precio de cierre anterior de 7,46 quetzales. Dow Jones

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un cambio favorable. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 23,54%, superando la volatilidad de referencia del 20,3%, lo que indica un período de inestabilidad en el mercado.

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En la última semana, el dólar estadounidense ha registrado un avance del 2,41%, mientras que en el ámbito interanual, su variación es positiva en un 1,66%.