Noticias

Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 7 de julio

La divisa estadounidense ha registrado un avance en su valor respecto a la jornada anterior

Guardar
Google icon
Imagen ASEWTIAKTBCNDD2BI4TCIKGNCE

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,62 quetzales, registrando un aumento del 2,16% respecto al precio de cierre anterior de 7,46 quetzales. Dow Jones

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un cambio favorable. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 23,54%, superando la volatilidad de referencia del 20,3%, lo que indica un período de inestabilidad en el mercado.

PUBLICIDAD

En la última semana, el dólar estadounidense ha registrado un avance del 2,41%, mientras que en el ámbito interanual, su variación es positiva en un 1,66%.

Temas Relacionados

Precio del dólar en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 7 de julio

La moneda europea presenta un avance respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 7 de julio

Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 7 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del martes

Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 7 de julio

Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 7 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 7 de julio

Precio del euro hoy en Panamá: cotización de cierre del 7 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del día

Precio del euro hoy en Panamá: cotización de cierre del 7 de julio

Euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 7 de julio

La moneda europea registró un descenso respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 7 de julio