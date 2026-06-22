Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 22 de junio

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,42 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que la jornada previa, lo que refleja una ligera disminución del -0,06% en comparación con el precio anterior de 1,42, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 1,14%, mientras que su variación interanual se sitúa en un aumento del 2,94%.

El tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en el último día. La volatilidad actual del 4,28% se sitúa por encima de la volatilidad de referencia del 4,17%, indicando un aumento en la inestabilidad del mercado cambiario.

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