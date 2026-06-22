Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 22 de junio

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 7,62 quetzales, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, lo que representa una leve variación al alza del 0,05%. Fuente: Dow Jones

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, consolidándose con dos jornadas consecutivas de aumento. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 13,37%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia de 20,16%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,3%, mientras que su evolución interanual muestra un incremento del 1,72%.