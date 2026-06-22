Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 22 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,62 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, aunque con una ligera variación negativa del -0,4%. Dow Jones

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,48%, mientras que su evolución interanual muestra un avance del 0,4%.

En los últimos días, el tipo de cambio del euro a dólar canadiense muestra una tendencia negativa, marcada por dos días consecutivos de descenso. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en un 3,37%, inferior a la volatilidad de referencia del 4,7%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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