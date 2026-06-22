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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 22 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del lunes

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,62 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, aunque con una ligera variación negativa del -0,4%. Dow Jones

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,48%, mientras que su evolución interanual muestra un avance del 0,4%.

En los últimos días, el tipo de cambio del euro a dólar canadiense muestra una tendencia negativa, marcada por dos días consecutivos de descenso. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en un 3,37%, inferior a la volatilidad de referencia del 4,7%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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