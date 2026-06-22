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Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 22 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos antes del cierre de operaciones

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En el cierre de operaciones, el cambio del euro se cotizó en 8,71 quetzales, experimentando una disminución del -0,26% respecto al precio anterior de 8,74 quetzales. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,85%, aunque su evolución interanual refleja una baja del -0,65%.

El tipo de cambio del euro al quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, tras caer durante un día consecutivo.

La volatilidad actual del 16,45% se encuentra por debajo de la volatilidad de referencia del 20,21%, lo que sugiere una mayor estabilidad en este mercado cambiario.

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