Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 22 de junio

En el cierre de operaciones, el cambio del euro se cotizó en 8,71 quetzales, experimentando una disminución del -0,26% respecto al precio anterior de 8,74 quetzales. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,85%, aunque su evolución interanual refleja una baja del -0,65%.

El tipo de cambio del euro al quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, tras caer durante un día consecutivo.

La volatilidad actual del 16,45% se encuentra por debajo de la volatilidad de referencia del 20,21%, lo que sugiere una mayor estabilidad en este mercado cambiario.