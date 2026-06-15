Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 15 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en promedio a 1,62 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, con una leve variación al alza del 0,12%. Fuente: Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 0,66%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,65%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al dólar canadiense durante los últimos cuatro días. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,28%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 4,72%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD