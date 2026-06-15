Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 15 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,83 quetzales, lo que representa una disminución del -0,14% respecto al precio de cierre anterior de 8,84 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha experimentado un avance del 2,84%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,23%.

El tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia negativa durante el último día. La volatilidad actual del 14,91%, por debajo de la volatilidad de referencia del 20,13%, sugiere un período de estabilidad en el mercado.

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