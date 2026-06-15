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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 15 de junio

La divisa estadounidense experimentó un descenso respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,61 quetzales, manteniéndose sin cambios en comparación con el precio previo de 7,61, con una ligera variación porcentual de -0,01% respecto a la jornada anterior, según .

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia negativa, marcando su primer día de descenso consecutivo. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 13,61%, inferior a la volatilidad de referencia del 20,12%, lo que sugiere un ambiente de estabilidad en el mercado cambiario.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,28%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,62%.

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