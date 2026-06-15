Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 15 de junio

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,61 quetzales, manteniéndose sin cambios en comparación con el precio previo de 7,61, con una ligera variación porcentual de -0,01% respecto a la jornada anterior, según .

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia negativa, marcando su primer día de descenso consecutivo. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 13,61%, inferior a la volatilidad de referencia del 20,12%, lo que sugiere un ambiente de estabilidad en el mercado cambiario.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,28%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,62%.