Noticias

Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 15 de junio

La divisa estadounidense experimentó un leve avance en comparación con la jornada anterior

Guardar
Google icon
Imagen 52J4DHLBRNEC3OUVQNORJXPHNI

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,4 dólares canadienses, sin cambios respecto al precio de cierre anterior de 1,4, registrando una ligera variación porcentual al alza de 0,02% comparado con la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 0,29%, mientras que en términos interanuales, registró una subida del 0,92%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense al dólar canadiense muestra una tendencia positiva, habiendo registrado un aumento durante el último día. La volatilidad actual se sitúa en 1,46%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,13%, lo que sugiere un entorno de estabilidad en el mercado.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del dólar en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 15 de junio

La moneda europea ha registrado una caída respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 15 de junio

Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 15 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del lunes

Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 15 de junio

Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 15 de junio

La divisa estadounidense experimentó un descenso respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 15 de junio

Euro hoy en Panamá: cotización de cierre del 15 de junio

La moneda europea ha registrado un retroceso en comparación con la jornada anterior

Euro hoy en Panamá: cotización de cierre del 15 de junio

Euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 15 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la jornada dellunes

Euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 15 de junio