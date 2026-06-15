Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 15 de junio

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,4 dólares canadienses, sin cambios respecto al precio de cierre anterior de 1,4, registrando una ligera variación porcentual al alza de 0,02% comparado con la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 0,29%, mientras que en términos interanuales, registró una subida del 0,92%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense al dólar canadiense muestra una tendencia positiva, habiendo registrado un aumento durante el último día. La volatilidad actual se sitúa en 1,46%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,13%, lo que sugiere un entorno de estabilidad en el mercado.

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