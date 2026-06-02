Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 2 de junio

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 1,38 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que en la jornada previa, con una variación porcentual de -0,03%. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un leve descenso del -0,03%, mientras que en términos interanuales, su valor ha experimentado un avance del 0,46%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense al dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual se sitúa en 3,75%, por debajo de la volatilidad de referencia del 4,23%, lo que sugiere una estabilidad en el mercado cambiario.

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