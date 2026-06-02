Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 2 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,87 quetzales, lo que representa un incremento del 2,07% respecto al precio de cierre anterior de 8,69 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 2,24%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,68%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al quetzal guatemalteco en los últimos días, marcando un aumento sostenido. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 24,47%, superando la volatilidad de referencia del 20,27%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado.

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