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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 2 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del martes

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,61 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, con una variación porcentual de -0,09%. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso de -0,04, mientras que su evolución interanual muestra un leve avance del 0,04%.

El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua durante un día. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,22%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,76%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado.

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