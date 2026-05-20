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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 20 de mayo

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,62 quetzales, lo que representa un incremento del 2,24% respecto al precio de cierre anterior de 7,46 quetzales. Fuente: Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento sostenido. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 23,33%, superando la volatilidad de referencia del 19,88%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,19%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,5%.

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