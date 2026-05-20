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Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 20 de mayo

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,37 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, con una variación porcentual de -0,01%. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,17%, aunque su variación interanual muestra una caída del -0,61%.

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El tipo de cambio del dólar estadounidense al dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual del 1,44% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 4,25%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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