Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 20 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,6 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, con una variación porcentual de 0,11%. Dow Jones

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,26%, mientras que en términos interanuales, su valor ha registrado un avance del 1,25%.

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El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento sostenido. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,57%, por debajo de la volatilidad de referencia del 4,93%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado.