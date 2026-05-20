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Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 20 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del miércoles

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,6 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, con una variación porcentual de 0,11%. Dow Jones

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,26%, mientras que en términos interanuales, su valor ha registrado un avance del 1,25%.

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El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento sostenido. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,57%, por debajo de la volatilidad de referencia del 4,93%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado.

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