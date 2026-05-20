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Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 20 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos antes del cierre de operaciones

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,86 quetzales, lo que representa un incremento del 1,99% respecto al precio de 8,69 quetzales de la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 1,88%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,07%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con dos jornadas consecutivas de incremento en su valor frente al quetzal guatemalteco.

La volatilidad actual del tipo de cambio euro-quetzal se sitúa en 22,18%, superando la volatilidad de referencia del 20%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado.

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