Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 18 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,6 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, con una variación porcentual de 0,21% respecto al cierre anterior de 1,6. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,44%, mientras que en términos interanuales, su valor ha registrado un avance del 0,53%.

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El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento sostenido durante un día consecutivo.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,49%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 5%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado.

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