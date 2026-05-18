Noticias

Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 18 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del lunes

Guardar
Imagen TZQSRZO75NH6NKWC524NBLF7CA

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,6 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, con una variación porcentual de 0,21% respecto al cierre anterior de 1,6. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,44%, mientras que en términos interanuales, su valor ha registrado un avance del 0,53%.

PUBLICIDAD

El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento sostenido durante un día consecutivo.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,49%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 5%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del euro en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 18 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos antes del cierre de operaciones

Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 18 de mayo

Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 18 de mayo

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 18 de mayo

Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 18 de mayo

La divisa estadounidense experimentó un leve retroceso respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 18 de mayo

Precio del euro hoy en Panamá: cotización de cierre del 18 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del día

Precio del euro hoy en Panamá: cotización de cierre del 18 de mayo

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 18 de mayo

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 18 de mayo