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Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 18 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos antes del cierre de operaciones

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,88 quetzales, lo que representa un incremento del 0,21% respecto al precio de cierre anterior de 8,86 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 1,44%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 2,25%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al quetzal guatemalteco durante los últimos dos días, reflejando un fortalecimiento en su valor. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 12,62%, por debajo de la volatilidad de referencia del 19,88%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado.

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