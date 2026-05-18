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Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 18 de mayo

La divisa estadounidense experimentó un leve retroceso respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,37 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, lo que representa una variación porcentual de -0,08%. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,3%, aunque su variación interanual se mantiene prácticamente estable con una caída del -0,01%.

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El tipo de cambio del dólar estadounidense al dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días. La volatilidad actual se sitúa en 1,54%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,26%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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