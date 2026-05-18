Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 18 de mayo

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,62 quetzales, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, con una variación porcentual de -0,05%. Dow Jones

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual se sitúa en 13,04%, por debajo de la volatilidad de referencia del 19,74%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,13%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,57%.