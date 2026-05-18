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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 18 de mayo

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,62 quetzales, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, con una variación porcentual de -0,05%. Dow Jones

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual se sitúa en 13,04%, por debajo de la volatilidad de referencia del 19,74%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,13%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,57%.

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