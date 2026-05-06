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Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 6 de mayo

La divisa estadounidense ha registrado un leve avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,36 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, con una variación porcentual de 0,09%. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,36%, aunque su variación interanual muestra una caída del -0,38%.

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El dólar estadounidense ha mostrado una tendencia positiva frente al dólar canadiense durante el último día, marcando un cambio favorable en el tipo de cambio. La volatilidad actual del 5,13% supera la volatilidad de referencia del 4,56%, lo que indica una mayor inestabilidad en el mercado cambiario.

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