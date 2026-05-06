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Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 6 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del miércoles

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,6 dólares canadienses, lo que representa un incremento del 0,53% respecto al precio de cierre anterior de 1,59 dólares canadienses, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,46%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,55%.

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El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento sostenido. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 4,29%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,32%, lo que sugiere una estabilidad en el mercado.

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