Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 6 de mayo

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,63 quetzales, lo que representa un incremento del 2,11% respecto al precio de cierre anterior de 7,47 quetzales. Dow Jones

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando un aumento en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 23,52%, superando la volatilidad de referencia del 19,62%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado.

PUBLICIDAD

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,13%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,68%.