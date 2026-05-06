Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 6 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,97 quetzales, lo que representa un incremento del 2,64% respecto al precio de 8,74 quetzales de la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 2,72%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,64%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al quetzal guatemalteco en los últimos días, marcando un aumento sostenido. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 16,15%, por debajo de la volatilidad de referencia del 19,99%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado.