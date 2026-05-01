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Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 1 de mayo

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

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Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 1 de mayo
Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 1 de mayo

El euro cotizó al cierre a 8,95 quetzales en promedio, de modo que implicó un cambio del 2,56% con respecto a la cifra de la sesión previa de 8,73 quetzales, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el euro acumula una subida 0,1%, por lo que en el último año aún mantiene un ascenso del 2,47%.

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En relación a días pasados, cortó con la racha plana de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones. La volatilidad referente a estos siete días presentó un balance superior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, de forma que el valor experimenta mayores variaciones que la tendencia general.

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