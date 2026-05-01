Petro invita a colombianos a apoyar con su firma la convocatoria de asamblea constituyente

Bogotá, 1 may (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, defendió este viernes su proyecto de convocar una asamblea constituyente para reformar la Constitución de 1991 con el fin de incluir las reformas sociales que no le aprobó el Congreso y cambiar el sistema político para erradicar la corrupción.

"Todas estas reformas que garantizan los derechos fundamentales que la Constitución del 91 ordenó (...) hay que hacerlas aprobar, es orden del pueblo", manifestó Petro en un discurso en Medellín con motivo del Primero de Mayo.

PUBLICIDAD

Según Petro, para lograr eso, "solo hay una manera, se llama Asamblea Nacional Constituyente", por lo que pidió a sus seguidores que apoyen la recolección de firmas con el fin de entregar al Congreso ese apoyo popular para que convoque esa iniciativa. EFE

(foto)(video)

PUBLICIDAD