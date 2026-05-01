Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 1 de mayo

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 1,36 dólares canadienses en promedio, lo que supuso un cambio del 0,04% comparado con la cotización de la jornada previa, cuando se situó en 1,36 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un descenso 0,64%, por ello en el último año todavía mantiene un descenso del 0,76%.

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En relación a días previos, giró las tornas respecto del de la sesión previa, en el que se anotó una disminución del 0,01%, mostrando que por ahora no es posible definir una tendencia. En los pasados siete días la volatilidad fue de 5,83%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (4,71%), por lo tanto el valor experimenta mayores variaciones que la tendencia general.