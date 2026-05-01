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Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 1 de mayo

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

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Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 1 de mayo
Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 1 de mayo

El euro cotizó al cierre a 20,46 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,06% con respecto al valor de la sesión previa de 20,48 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro anota un incremento 0,49%; pese a ello en términos interanuales aún acumula una bajada del 6,75%.

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En cuanto a las variaciones de este día respecto de días pasados, puso punto final a dos sesiones de tendencia. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que presentó un comportamiento notoriamente inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, por lo tanto en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo previsible.

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