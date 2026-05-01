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Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 1 de mayo

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

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Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 1 de mayo
Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 1 de mayo

En la última jornada el euro se pagó al cierre a 1,59 dólares canadienses en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,08% comparado con los 1,59 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro registra un descenso 0,48%, de modo que desde hace un año aún conserva una disminución del 0,52%.

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Si confrontamos el valor con días pasados, encadenó tres jornadas sucesivas en rojo. La cifra de la volatilidad fue de 3,42%, que es una cifra claramente inferior al dato de volatilidad anual (5,35%), lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad ahora mismo.

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