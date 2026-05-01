Marcha de trabajadores defiende jornada de 8 horas y exige salarios dignos en Costa Rica

San José, 1 may (EFE).- Cientos de costarricenses, en el marco de la marcha del Día de los Trabajadores, protestaron este viernes por las principales calles de San José para defender la histórica jornada laboral de ocho horas, así como exigir salarios dignos y el fortalecimiento de la política social.

Los trabajadores marcharon pacíficamente con pancartas que decían: "Exigimos un alto al injusto congelamiento salarial" y "sube el costo de la vida mientras los salarios se congelan", mientras que gritaban consignas en favor de los derechos laborales y en contra de algunas políticas gubernamentales.

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"Estamos defendiendo la histórica jornada de las ocho horas, la que se conquistó con sangre, sudor y lágrimas, porque tenemos fuerzas políticas y económicas que pujan por un cambio constitucional en esa dirección, porque lo que quieren es imponer una jornada de 12 horas sin pago de tiempo extraordinario. Hemos cerrado filas los sindicatos durante muchos años, pero en este Gobierno que entra en mayo se ve más cercana la viabilidad política de eso", explicó a EFE el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas.

El proyecto de ley de jornadas laborales 4x3 ha sido una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno del presidente Rodrigo Chaves y de la presidenta electa, Laura Fernández, con la justificación de que atraerá más empresas extranjeras para que generen inversión y empleo bien remunerado.

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La iniciativa pretende legalizar las jornadas de 4 días de trabajo de 12 horas y 3 días de descanso, un cambio al que se oponen los sindicatos al considerarlo un retroceso para los derechos de los trabajadores y de la jornada de 8 horas que rige en el Código de Trabajo.

Los sindicatos también exigieron un "alto al congelamiento salarial del sector público", haciendo referencia a que no han habido aumentos en los últimos años, mientras que el costo de la vida continúa en aumento.

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"Hoy es un día de memoria, de lucha y de exigencia, estamos en nombre de los trabajadores de educación y no vamos a permitir que sigan precarizando la educación. En este país sube todo pero nuestro salario sigue exactamente igual, hoy tenemos que unirnos para hacer un llamado y finalizar con esta precarización", afirmó Magaly Sandí, del sindicato de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).

Los grupos sindicales urgieron la creación de un régimen salarial específico y único para cuerpos policiales y la implementación de un nuevo salario mínimo para el sector privado.

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"La política salarial está rezagada, el salario mínimo no alcanza para el alto costo de la vida en Costa Rica (...) Además, la desigualdad social continúa en crecimiento en Costa Rica y ahora estamos en una Costa Rica muy desigual, de la cual se nutre el crimen organizado porque los jóvenes que van a la delincuencia y al sicariato vienen de barrios de grandes carencias sociales y económica donde el Estado se retiró", detalló Vargas.

La inseguridad es uno de los principales problemas en Costa Rica. El país registró en 2025 un total de 873 homicidios, la tercera cifra registrada más alta de su historia, y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes.

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En 2024 la cifra de homicidios fue de 876 y en 2023 de 905, un récord en Costa Rica. El 60 % de los homicidios son atribuidos por las autoridades al narcotráfico. EFE

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