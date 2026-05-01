Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 1 de mayo

En la última jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 7,64 quetzales en promedio, de manera que implicó un cambio del 2,2% comparado con la cifra de la jornada previa de 7,47 quetzales, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el dólar estadounidense registra un descenso 0,03% aunque, por el contrario, en el último año aún mantiene una subida del 1,64%.

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En cuanto a las variaciones de este día con respecto a fechas anteriores, encadenó dos jornadas consecutivas en dígitos positivos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presentó un balance sutilmente superior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, lo que indica que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.