Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 5 de junio

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,62 quetzales, lo que representa un incremento del 2,25% respecto al precio de cierre anterior de 7,45 quetzales. Fuente: Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal presenta una tendencia positiva en los últimos días, tras registrar un incremento durante un día consecutivo. Actualmente, la volatilidad se sitúa en 24,45%, superando notablemente la volatilidad de referencia del 20,13%, lo que indica un período de inestabilidad en el mercado.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un leve descenso del -0,04%, mientras que su variación interanual muestra una caída del -0,54%.