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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 5 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del viernes

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 1,61 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que el día anterior, lo que representa una variación negativa del -0,54% en comparación con la jornada previa. Dow Jones

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,12%, mientras que en términos interanuales registra una caída del 0,66%.

La tendencia del euro a dólar canadiense se ha mantenido negativa durante el último día, marcando una disminución en su valor más reciente.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,9%, inferior a la volatilidad de referencia del 4,77%, lo que indica una estabilidad relativa en el mercado.

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